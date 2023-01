Lula da Silva já é presidente do Brasil

O antigo operário metalúrgico de 77 anos tomou posse como chefe de Estado, no Congresso Brasileiro, para cumprir um terceiro mandato presidencial, numa cerimónia marcada pela ausência do antecessor. Jair Bolsonaro, que foi alvo de duras críticas por parte de Lula no discurso de tomada de posse.