Lula da Silva já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19

O dirigente do Partido dos Trabalhadores tem 75 anos e foi autorizado a disputar as próximas eleições presidenciais de 2022, depois de lhe terem sido anuladas as condenações por corrupção por parte do Supremo Tribunal Federal.



Depois de vacinado, Lula da Silva apelou aos brasileiros para que se vacinem em massa, para combater a pandemia e a ignorância de negacionistas como o atual presidente do Brasil.