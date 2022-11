Lula da Silva promete luta cerrada contra desmatamento da Amazónia

O novo Presidente do Brasil, Lula da Silva, promete uma luta cerrada contra o desmatamento da Amazónia, que avançou com grande força no mandato de Jair Bolsonaro. Lula disse, também, na Conferência do Clima, no Egito, que propôs que a próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas, prevista para 2025, aconteça na Amazónia brasileira.