Lula da Silva quer realizar COP de 2025 na Amazónia

“Vamos falar com e secretário-geral da ONU e pedir para que a COP de 2005 se realize no Brasil, na Amazónia”, afirmou Lula da Silva, na sua primeira deslocação ao estrangeiro desde que foi eleito a 30 de outubro.







“Se a Amazónia tem o significado que tem para o planeta Terra, se tem a importância que todos dizem que tem, que todos os cientistas dizem que tem, nós não vamos medir esforços para afirmar que uma árvore em pé vale mais do que uma árvore derrubada”, acrescentou o presidente eleito, que vai tomar posse a 1 de janeiro.“Além de propor que a COP aconteça no Brasil, vamos oferecer a Amazónia para acolher a COP em 2025, para que o planeta debata na Amazónia conhecendo a Amazónia”, acrescentou Lula da Silva.

No primeiro dia de agenda pública na cimeira, após encontros à porta fechada na terça-feira, Lula da Silva recebeu dos representantes do movimento Amazónia Legal uma carta com propostas para a região.







O Presidente eleito recebeu convites para mais de reuniões bilaterais com representantes de outros países presentes na COP27.



No primeiro discurso desde que foi eleito, Lula da Silva voltou a frisar que o Brasil está comprometido com as alterações climáticas.



Na terça-feira, Lula da Silva afirmou na rede social Twitter que “o Brasil está de volta e será uma força positiva na abordagem aos desafios globais. Foi o que viemos dizer na COP27".













Na sua presidência, de 2003 e 2010, Lula da Silva reduziu a desflorestação da Amazónia para níveis históricos. E, compromete-se agora a realizar um plano de restauração das leis ambientais, que sofreram um recuo durante a governação de Bolsonaro.



O maior país da América Latina estava isolado no palco internacional sob a liderança de Jair Bolsonaro, devido às políticas do atual presidente de extrema-direita que favoreceram o agronegócio, a mineração e um maior aumento da desflorestação.



Por seu lado, Luiz Inácio Lula da Silva prometeu “desflorestação zero”.



Na quinta-feira, Lula da Silva vai reunir-se com a sociedade civil, grupos indígenas e com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Na sexta-feira está em Portugal.