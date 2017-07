Lula da Silva responde a condenação com anúncio de candidatura à Presidência do Brasil

RTP 13 Jul, 2017, 17:08 / atualizado em 13 Jul, 2017, 17:54 | Mundo

"E agora quero dizer ao meu partido, que até agora não tinha reivindicado mas vou reivindicar, o direito de me colocar como postulante à Presidência da República em 2018", anunciou na conferência de imprensa.



O ex-Presidente do Brasil denunciou aqueles que “estão a destruir a democracia do Brasil” e prometeu recorrer. "Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara. Quem tem direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro", insistiu.



Na sua intervenção de cerca de meia hora, o ex-Presidente voltou a dizer que acredita na Justiça do Brasil e que é inocente.



"Prestar contas à história"



"Eu acredito na democracia e no Estado de direito. Por esta crença que eu tenho no Estado de direito sei que a Justiça não pode mentir, ela não tem que tomar decisões políticas, ela tem que se tomar uma decisão baseada nos autos. A única prova que existe deste processo é a prova da minha inocência", garantiu.O anúncio de Lula da Silva surge depois de o juiz Sérgio Moro o ter condenado na noite de quarta-feira a nove anos e meio de prisão, pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro no âmbito do processo Lava Jato.Sobre o juiz Sérgio Moro, responsável pela sentença que o condenou, o antigo chefe de Estado disse que já esperava a decisão, já que o magistrado teria que prestar contas à imprensa que o havia condenado por antecipação."Obviamente que o Moro não tem que prestar contas para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, assim como eu devo prestar conta para a história. A história na verdade é que vai dizer quem está certo quem está errado", acrescentou.Lula da Silva foi condenado pelo juiz federal de Curitiba no âmbito do caso do triplex de Guarajá, uma das ramificações do caso Lava Jato.O juiz considerou provado que o ex-Presidente beneficiou de dinheiro desviado da petrolífera estatal Petrobrás para comprar e remodelar um apartamento de luxo e para financiar as suas campanhas partidárias. Ao todo terão passado pelos bolsos de Lula 3,7 milhões de reais (cerca de um milhão de euros), num total de seis crimes de corrupção passiva.A sentença instala a confusão para as eleições presidenciais de 2018. Lula é candidato e lidera as sondagens, nalguns casos com 46 por cento das intenções de voto, mas agora vai ter de esperar pela decisão de segunda instância para saber se pode avançar.