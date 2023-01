Lula da Silva: "Todas essas pessoas serão encontradas e punidas"

O presidente Lula da Silva disse que serão punidos todos os participantes e financiadores destes atos de vandalismo contra as instituições democráticas. Falando a partir de Araraquara, no Estado de São Paulo, onde estava em visita, Lula da Silva diz que este grupo de "fascistas fanáticos" fizeram o que nunca foi feito na história do Brasil.