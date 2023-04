Lula da Silva viaja para Madrid com acordo na bagagem

As negociações do acordo foram dadas por terminadas em 2019, mas não houve ainda uma assinatura ou ratificação, por questões levantadas por países dos dois lados, estando neste momento a ser negociado um protocolo adicional.Os dois governos partilham o desejo de dar um impulso à "relação cada vez mais estratégica" entre a Europa e a América Latina, onde o Brasil é um ator fundamental, disseram fontes do executivo de Madrid, a propósito da visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Espanha.Na quarta-feira, Lula da Silva reúne-se com o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, antes de ser recebido pelo Rei Felipe VI.