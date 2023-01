Lula desconfia de envolvimento de agentes da Polícia Militar em invasões

Foto: Adriano Machado - Reuters

O presidente do Brasil desconfia de que houve agentes da Polícia Militar envolvidos nas nas invasões a edifícios do poder em Brasília. Lula da Silva acrescenta que, a confirmar-se, vai expulsar os apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro das forças de segurança.