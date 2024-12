Lula divulga vídeo a caminhar e garante que em breve está pronto para trabalhar

"Estou firme e forte!", lê-se na mensagem de texto partilhada juntamente com o vídeo no qual é possível ver Lula da Silva a caminhar, lado a lado com o neurocirurgião responsável pelas cirurgias, pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado.

"Em breve pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", garantiu o chefe de Estado brasileiro, de 79 anos.

Horas antes, o mais recente boletim médico indicava que o Presidente brasileiro tinha passado para uma unidade de cuidados semi-intensivos e já caminhava pelo hospital.

Luiz Inácio Lula da Silva "segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores", de acordo com informações do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado.

Até quinta-feira, o governante brasileiro encontrava-se sob cuidados intensivos, monitorizado 24 horas por dia e, agora, seguiu para tratamento semi-intensivo.

Os médicos também disseram na véspera, numa conferência de imprensa, que o chefe de Estado brasileiro deve regressar a Brasília segunda-feira ou terça-feira, porque as duas intervenções cirúrgicas a que foi submetido correram bem e não deixaram sequelas, tendo, contudo, recomendado ao Presidente brasileiro que mantivesse um ritmo de trabalho moderado.

Lula da Silva fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, que surgiu na sequência de uma queda que sofreu no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, em outubro.

Após sentir dores de cabeça, o Presidente brasileiro foi até à unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para realizar exames e, nessa altura, foi detetado que tinha uma hemorragia intracraniana. Na mesma noite, foi transferido para São Paulo.

Na manhã de quinta-feira, Lula da Silva foi submetido a um outro procedimento, uma embolização, para prevenir futuras hemorragias intracranianas. O procedimento durou cerca de uma hora.