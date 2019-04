Lula e Bolsonaro em guerra de palavras

Foto: Rodolfo Buhrer - Reuters

Em entrevista a dois jornais, Lula da Silva admitiu que está obcecado em desmascarar Sérgio Moro, o juiz que o condenou em primeira instância e que agora é ministro da Justiça.



Diante destas palavras, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que o país, "pelo menos", não é governado por "um bando de cachaceiros".



"Em primeiro lugar, entendo que Lula não deveria ter dado entrevistas. Foi um erro da justiça conceder esse direito. O presidiário tem que cumprir a sua pena", contrapôs ainda Bolsonaro, referindo-se à decisão do Supremo Tribunal que autorizou a Folha de São Paulo e o diário espanhol El País a entrevistar, na prisão de Curitiba, o antigo Presidente.



Jair Bolsonaro desafiouu também Lula a comparar as duas administrações.



"Quem eram os membros da sua equipa? Grande parte dela tem problemas com a justiça. Os seus ministros estão presos ou a responder a processos. Podemos comparar os nossos ministros com os deles seja em qualificação, profissionalismo, patriotismo ou em fazer as coisas corretamente", apontou.