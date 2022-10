Lula em campanha no Rio de Janeiro a cerca de duas semanas da segunda volta

EPA

Com o aproximar da segunda volta das eleições brasileiras, os candidatos presidenciais desdobram-se em ações de campanha. Lula da Silva escolheu na terça-feira o Rio de Janeiro.

Durante dois dias, o antigo presidente brasileiro está com as populações dos bairros mais pobres e aproveitou para mandar recados ao adversário Jair Bolsonaro, como relata a partir do Brasil o correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.



A segunda volta das presidenciais brasileiras está marcada para dia 30.