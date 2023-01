Lula quer saber quem pagou acampamento de dois meses a milhares de apoiantes de Bolsonaro

O Presidente do Brasil garante que as autoridades vão apurar quem organizou e financiou a invasão de domingo, bem como os protestos dos últimos dois meses. Numa reunião com os governadores do país, Lula acusou a polícia e o exército de conivência com os apoiantes de Bolsonaro.