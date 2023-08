Lula visita Angola com maior comitiva de sempre de ministros e empresários

De acordo com o diplomata Rafael Vidal, o Fórum Económico que decorre na sexta-feira, no âmbito da visita oficial de Luiz Inácio Lula da Silva a Angola, vai contar com a presença de 500 empresários, dos quais 170 provenientes do Brasil.

Esta é a maior presença de empresários brasileiros nas visitas de Lula da Silva ao exterior, "o que também é reflexo não só do carinho que o Brasil tem por Angola, mas também da segurança que o Brasil tem na relação com Angola nos diferentes domínios", disse o diplomata, que foi hoje recebido pela presidente da Assembleia Nacional angolana, Carolina Cerqueira, a quem transmitiu o "entusiasmo" do Presidente brasileiro na deslocação ao país africano, entre quinta-feira e sábado.

Da mesma forma, a comitiva do Presidente brasileiro integra seis ministros, "a mais densa de uma comitiva oficial do Brasil", adiantou Rafael Vidal, destacando os titulares da pasta da Saúde, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Relações Exteriores.

Rafael Vidal, que falava à imprensa no final do encontro com a presidente do parlamento, referiu que abordou com Carolina Cerqueira os temas que deverão ser tratados durante a visita do Presidente, nomeadamente os acordos bilaterais.

Segundo o embaixador brasileiro em Angola, os acordos a serem assinados versam sobre os setores da agricultura, saúde, educação, sobre pequenas e médias empresas, processamento de dados na administração pública, transportes.

"Existem alguns eixos mais importantes na visita, que serão tratados, um deles é o Programa de Desenvolvimento do Vale do Cunene, um programa que está em execução e que terá o seu plano de ação lançado pelos Presidentes da República [Lula da Silva e João Lourenço] no Fórum Económico", referiu o embaixador.

Os temas na área da defesa, "do fortalecimento das capacidades de defesa para a paz de Angola", estarão na agenda de assuntos dos dois chefes de Estado, realçou Rafael Vidal, destacando o fortalecimento da Marinha de Angola no contexto da economia azul, no desafio de Angola na proteção dos seus mares em tempos de paz.

"O Brasil está disposto e deseja cooperar na construção de estaleiros, na exportação de embarcações, também na área de formação de tropas para as Nações Unidas, o Brasil está a trabalhar numa cooperação que envolve o treinamento de tropas angolanas, no centro Sérgio Vieira de Mello, no Brasil, para as primeiras forças de deslocação rápidas de Angola a serviço das Nações Unidas, as primeiras de um país africano à disposição das Nações Unidas", disse.

Durante a visita, um dos temas a ser tratado tem a ver com o reforço das capacidades consulares, avançou o diplomata, lembrando que a maior comunidade brasileira em África está em Angola, com 27 mil pessoas, "de longe a maior comunidade brasileira em África".

"Hoje temos também uma dimensão importante que é o facto de que a demanda de vistos de angolanos para o Brasil cresceu 760% em três anos, isso também envolve evidentemente atrasos no processamento de vistos, temos buscado adotar todas as medidas possíveis para agilizar esse serviço, com mais pessoal, com mais recursos, temos buscado reforçar as capacidades consulares dos dois países, esse é um tema que é importante e consta da agenda de discussões de alto nível", vincou.

"Reflexo da agenda de acordos mais ampla firmada nesse terceiro mandato do Presidente Lula, [é] a visita dos parlamentares que acompanham o Presidente", destacou ainda, adiantando que 11 parlamentares de diferentes partidos acompanham a visita.

O diplomata brasileiro salientou que os deputados brasileiros vão fazer uma agenda vinculada à Assembleia Nacional, e serão recebidos pela Comissão das Relações Exteriores do parlamento angolano e pela presidente.