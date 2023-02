Lula visita Casa Branca. Presidentes prometem salvar democracias liberais

O presidente do Brasil fez, na sexta-feira, a primeira visita oficial aos Estados Unidos. Lula da Silva encontrou-se com Joe Biden, na Casa Branca, e ambos reforçaram o compromisso de tentar salvar as democracias liberais e impedir a repetição de episódios como a insurreição no Capitólio norte-americano e os ataques aos edifícios do poder, em Brasília.