Lusodescendente Jim Costa reeleito para o Congresso pela Califórnia

Com 84% dos votos apurados, o candidato Democrata garantiu 54,8% da votação (56.118 votos) contra 45,2% do oponente Republicano (46.281 votos), uma vantagem confortável que já não poderá ser alcançada com os votos que resta contabilizar.

Costa derrotou o candidato Republicano Michael Maher num distrito que inclui partes dos condados de King, Fresno, Kern e Tulare, no vale central da Califórnia, onde há uma comunidade de origem portuguesa muito relevante.

Esta vitória demorou mais tempo a declarar que as duas eleições intercalares anteriores, na qual Jim Costa derrotou os opositores no 16º distrito da Califórnia. O congressista representa agora o 21º distrito em resultado do redesenho dos mapas.

Neto de açorianos que emigraram para a Califórnia, James Manuel Costa foi eleito como congressista pela primeira vez em 2004 e conquistou uma base de apoio sólido numa região de forte pendor agrícola.

Na legislatura atual, liderada pelos Democratas, o lusodescendente faz parte das comissões de agricultura, questões internacionais e recursos naturais na Câmara dos Representantes.

A outra corrida na Califórnia com um candidato lusodescendente, no 22º distrito do congresso, ainda não teve vencedor declarado. Com 64% dos votos apurados, o Republicano lusodescendente David Valadão vai à frente com 52,4% (35.421 votos), contra o Democrata Rudy Salas que assegura neste momento 47,6% da votação (32.141 votos).

A margem, neste caso, é demasiado pequena para que haja uma projeção de vitória com o volume de votos ainda por apurar. Em 2018, David Valadão foi dado como vencedor na noite das intercalares mas acabou por perder quando todos os votos foram contados, já em dezembro.

O grande volume de voto por correspondência na Califórnia torna a contagem mais lenta, pelo que a contabilização de todos os boletins pode demorar várias semanas.

As eleições intercalares de 08 de novembro determinaram a manutenção dos Democratas no poder no Senado, com os republicanos prestes a ganharem controlo da Câmara dos Representantes.