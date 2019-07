Lusodescendente que aderiu ao Daesh diz-se arrependido

Foto: Reuters

Steve Amieiro Duarte, 32 anos, lusodescendente. Está detido numa prisão curda no nordeste da Síria. Em 2014 deixou o Luxemburgo, onde nasceu, e partiu para a Síria para juntar-se ao Estado Islâmico. O pretexto era aprofundar estudo islâmicos, uma vez que já se tinha convertido, mas acabou a trabalhar na máquina de propaganda do Daesh que elaborava vídeos de decapitações e execuções que espalhavam o terror fundamentalista. “Há três anos que tentava abandonar o Daesh, mas tinha receio de fazer algum contato que fosse intercetado pelos serviços secretos do Estado islâmico. Podiam-me acusar de espião, matar ou meter na prisão”.







Sobre Steve Duarte recaem suspeitas de que tenha participado em vídeos e mesmo em execuções no início de 2016. Steve nega que tenha assistido a execuções.

Em entrevista à RTP, confirma que se cruzou com o grupo de lusodescendentes conhecido como a célula de Leyton, o bairro de Londres onde se terão radicalizado vários jihadistas de origem portuguesa.







Esteve com Fábio Poças, que apenas refere pelo nome de guerra Abu AbduRhaan, tal como se refere a Abu Zakaria (Edgar Costa) ou Abu Issa (Celso Costa).





Afirma que todos esses combatentes lusodescendentes do Daesh foram mortos.

Steve Duarte foi capturado pelas forças curdas no assalto ao último reduto do Estado Islâmico, Banghouz, este ano Fala da mulher e dos filhos pequenos que estão em campos de detenção da Síria e espera voltar à Europa com toda a família.







Expressa saudades da mãe, a quem deixou uma carta de quatro páginas a explicar a sua decisão de abandonar o Luxemburgo em 2014. Pede desculpa pelos seus erros e pelas dificuldades que possa ter causado à família. Lembra a tia e a avó que vivem em Portugal, onde chegou a vir passar férias.







Steve Duarte assume que teve uma relação difícil com a mãe, mas anseia voltar a casa e ajudar. Caso regresse ao Luxemburgo, pende sobre si um mandado de captura internacional.