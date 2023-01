Luta contra degradação dos direitos humanos exige união global, alerta Tirana Hassan

"Temos assistido a uma das mais significativas deteriorações em matéria de direitos humanos e violações do direito internacional em todo o mundo, desde a Ucrânia à Etiópia, obviamente na China e agora no Irão", disse Hassan em entrevista à Agência Lusa, a propósito da publicação do relatório anual da HRW relativo a 2022.

Porém, acrescentou, "as pessoas têm-se erguido para exigir os seus direitos humanos fundamentais e, em certos casos, vimos a comunidade internacional mobilizar-se para garantir efectivamente a protecção dos direitos humanos e a responsabilização por alguns dos crimes mais flagrantes".

No caso do Irão, Hassan acredita que os protestos de rua desencadeados pela morte de Masha Amini em setembro de 2022 "estão a evoluir, não estão a diminuir", e estão a ter impacto, referindo sinais de que as autoridades reduziram o controlo sobre o uso do véu pelas mulheres.

"Mas são pequenos passos de progresso. Tem de haver uma mudança significativa no Irão, e isso só vai acontecer através da pressão internacional contínua sobre as autoridades iranianas", vincou, defendendo uma investigação da ONU aos potenciais crimes cometidos na repressão dos manifestantes.

Noutros países, a ativista humanitária exortou uma maior mobilização da comunidade internacional, como no Myanmar, Etiópia e Afeganistão.

No Afeganistão, a diretora da HRW lamenta a restrição dos direitos das mulheres pelos talibãs, cujo impacto é vasto e põe nomeadamente em risco a vida de grávidas devido à falta de acesso a parteiras ou enfermeiras.

"Cabe à comunidade internacional usar tudo o que estiver ao seu alcance, incluindo a assistência financeira, mas também pressão política e diálogo com os talibãs, para os fazer recuar", sustentou.

No Myanmar, controlado por uma junta militar desde o golpe em 2021, a perseguição aos manifestantes pró-democracia tem-se estendido das cidades às zonas rurais, com bombardeamentos diários, disse Hassan à Lusa.

"Até à data, a junta conseguiu essencialmente escapar impune. O que precisamos de ver é a ASEAN [Associação das Nações do Sudoeste Asiático], que se comprometeu a desempenhar um papel chave neste contexto, a dar um passo em frente e a responsabilizar a junta militar. Mas o que temos visto é que eles estão a marcar passo. Temos de assegurar de que existe mais ação por parte da comunidade internacional", argumentou.

O conflito na Etiópia, acrescentou a ativista, é "uma das situações mais graves do continente", onde a "paz frágil (...) não vai durar se não houver responsabilização pelos crimes contra a humanidade que a Human Rights Watch documentou que foram cometidos durante a guerra em Tigray".

"O governo etíope traçou um roteiro sobre como organizar um cerco para matar pessoas à fome. Se não houver uma mensagem de que não se pode escapar impune, então isto é potencialmente replicável em todo o mundo", avisou.

Pontos críticos: Ucrânia, China, Moçambique, Angola e Brasil

A guerra na Ucrânia marcou o ano 2022 em termos de direitos humanos e elevou a fasquia da resposta da comunidade internacional perante crises humanitárias, defendeu a organização Human Rights Watch (HRW), no seu relatório anual, divulgado esta quinta-feira.

A China foi um dos países onde a repressão dos direitos humanos mais se aprofundou em 2022, acusou a Human Rights Watch (HRW), apontando os confinamentos impostos para combater a covid-19.



"O Governo chinês reforçou as restrições (no âmbito da política de combate à pandemia de covid-19), impondo repetidos bloqueios a centenas de milhões de pessoas", tendo, em alguns casos, usados mesmo "arame farpado, barras de metal e grandes barreiras para impedir que as pessoas saíssem de casa".

O combate ao crescente terrorismo que afeta países em África, como Moçambique, está a resultar em violações de direitos humanos, nomeadamente pelo grupo paramilitar russo Wagner, denunciou Tirana Hassan.

Ataques à liberdade de imprensa, violência policial e detenções arbitrárias em Angola são algumas das denúncias apresentadas no relatório da Human Rights Watch (HRW).



O presidente angolano, João Lourenço, foi eleito, em agosto de 2022 para um segundo mandato nas eleições mais disputadas de sempre em Angola. A HRW salienta que a eleição decorreu de forma pacífica, mas ficou marcada por graves restrições à liberdade de expressão e de reunião, bem como acesso limitado à informação devido à repressão do governo e censura nos meios de comunicação públicos e nos media privados controlados por pessoa ligadas ao regime angolano.

Finalmente uma referência para as autoridades brasileiras que precisam de investigar aqueles que incitaram, financiaram ou cometeram atos de violência para contestar o resultado das eleições presidenciais no Brasil, defende a Human Rights Watch (HRW).



A organização de defesa dos direitos humanos denunciou atos perpetrados por pessoas e organizações que não reconheceram a eleição presidencial no Brasil num comunicado emitido junto com o seu relatório mundial 2023, que resultaram num ataque às instituições democráticas em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, quando o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e vandalizados por apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

O 33.º Relatório Mundial da HRW, hoje divulgado, faz um ponto de situação sobre os direitos humanos em mais de 100 países em 2022, baseado num trabalho de investigação em colaboração próxima com ativistas locais.