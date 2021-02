Luta interna entre os comunistas no poder no Nepal faz aumentar manifestações

Dezenas de milhares de pessoas empunhando bandeiras do Partido Comunista, no poder, juntaram-se hoje no centro de Katmandu entoando cânticos de apoio ao primeiro-ministro, Khadga Prasad Oli.

"Nós amamos K.P. Oli. OLi é o nosso herói. Oli para primeiro-ministro durante os próximos dez anos", cantaram os manifestantes no centro da cidade.

Uma fação do Partido Comunista de Oli e os partidos da oposição têm promovido protestos contra o primeiro-ministro desde que o Governo decidiu dissolver o Parlamento no passado dia 20 de dezembro agendando para os dias 30 de abril e 10 maio a realização de novas eleições.

O grupo dissidente comunista organizou uma greve geral na quinta-feira, conseguindo paralisar escolas, mercados e meios de transporte.

A fação e o primeiro ministro estão em confronto pelo controlo do Partido Comunista e o assunto deve ser resolvido pela Comissão Eleitoral, visto que os dissidentes anunciaram que expulsaram o primeiro-ministro do partido durante uma reunião no mês passado.

Oli foi eleito há três anos, depois da união entre o Partido Comunista e os antigos guerrilheiros maoistas.

Mesmo assim, e apesar da reunificação do Partido Comunista, têm-se intensificado as tensões entre Oli e o antigo líder dos guerrilheiros maoistas, Pushpa Kamal Dahal que é vice-presidente do partido.

Anteriormente os dois dirigentes tinham acordado dividir o mandato executivo em dois períodos para que Dahal também pudesse ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Por outro lado, a oposição acusa o governo de Oli de corrupção tendo-se agravado o descontentamento devido à forma como o Executivo está a lidar com a crise sanitária no Nepal.