Luxemburgo entrega material militar a Cabo Verde em acordo que envolve Portugal

Lusa31 Jan, 2019, 16:38 | Mundo

Segundo o Governo cabo-verdiano, entre os materiais a serem doados pelo Luxemburgo constam viaturas, armamentos e equipamentos que se destinam à Guarda Costeira.

A entrega vai acontecer no Porto Grande do Mindelo, na ilha de São Vicente, e o evento vai ser presidido pelo ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares.

A doação de material militar acontece no âmbito da cooperação Trilateral Cabo Verde-Luxemburgo-Portugal, cuja declaração foi assinada em agosto, na cidade da Praia, pelos ministros da Defesa dos três países.

Na altura, Portugal e Luxemburgo comprometeram-se a reforçar os meios dos Fuzileiros em Cabo Verde.

O então ministro da Defesa português, Azeredo Lopes, que efetuou uma visita oficial a Cabo Verde, constatou que "os Fuzileiros [cabo-verdianos] não têm materiais suficientes", e que juntamente com o seu homólogo luxemburguês foi decidido um apoio a esta força.

"Se Cabo Verde estiver ainda melhor e mais capaz ficaremos todos melhor e mais capazes", disse o então ministro.

Acrescentou que o Luxemburgo "vai financiar e Portugal vai ajudar", tendo sido solicitada uma lista com o material mais necessário.

O ato de sexta-feira contará ainda com as presenças da Encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Angèle da Cruz, do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas cabo-verdianas, Anildo Morais, e da Embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva.