Má conduta sexual. Cinquenta e seis políticos investigados no Reino Unido

Um deputado do Partido Conservador britânico foi denunciado por visionar pornografia no Parlamento. Este escândalo acentua a dimensão de um problema mais vasto que atinge 56 membros do Parlamento que estão a ser investigados por má conduta sexual. Três deles são ministros do governo de Boris Johnson.