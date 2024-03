Macaenses procuram na Ovibeja produtos alimentares

O IPIM vai organizar uma delegação empresarial para participar na Ovibeja, entre 30 de abril e 5 de maio, e ajudar Macau a reforçar o papel de "centro de distribuição alimentar dos países de língua portuguesa" para toda a China, referiu o departamento do Governo de Macau num comunicado divulgado na quarta-feira.

O instituto pretende introduzir no mercado chinês mais "produtos alimentares e vinho de elevada qualidade" vindos dos países lusófonos, assim como ajudar as empresas de Macau a explorar oportunidades de cooperação no estrangeiro.

A 40.ª edição da Ovibeja, organizada pela ACOS -- Associação de Agricultores de Portugal, vai ter lugar como habitualmente no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, em Beja.

O IPIM disse ainda que, após a Ovibeja, a delegação vai participar também, entre 13 e 16 de maio, no APAS Show, na cidade de São Paulo, sudeste do Brasil, descrita pela organização como "a maior feira do mundo" para supermercados.

O instituto sublinhou que em 2023 ajudou 161 companhias e empresários da China e dos países lusófonos, incluindo empresas portuguesas que queriam expandir negócios em Macau e empresas da região chinesa interessadas em comprar carne no Brasil.

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para a China atingiram 147,5 mil milhões de dólares (136,1 mil milhões de euros) no ano passado, num novo recorde histórico, de acordo com dados oficiais.