Macau, 20 anos. Xi Jinping não tolera ingerências em regiões semiautónomas

Xi Jinping afirmou que Pequim jamais vai tolerar ingerências externas nas regiões semiautónomas, dando o exemplo, quer de Hong Kong quer de Macau.



Em plena crise política na antiga colónia britânica o chefe de estado garantiu que o governo e o povo da China estão firmes como uma rocha na determinação em defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país.



O jornalista da Antena 1 Mário Rui Cardoso está a acompanhar o aniversário do retorno de Macau para liderança chinesa.



No dia em que o presidente chinês defendeu que, nos últimos 20 anos, desde a transição da administração, este território tem assistido ao maior desenvolvimento de sempre, com o Produto Interno Bruto de Macau a chegar a ser o segundo maior do mundo.