Macau alerta para tráfico de droga com menores recrutados por grupos criminosos

Lusa04 Jul, 2019, 11:11 | Mundo

"Nos últimos meses, a Polícia Judiciária tem detetado sucessivamente vários casos de tráfico de droga praticados por suspeitos oriundos de Hong Kong e, às vezes, por intermédio de menores, os quais já foram remetidos ao Ministério Público para efeitos de investigação", pode ler-se no comunicado do MP.

Os últimos quatro casos resultaram na detenção de dez pessoas do território vizinho de Hong Kong, das quais três eram menores de 16 anos, "ou seja, jovens que ainda não eram imputáveis em razão da idade, nos termos da lei penal de Macau", salienta-se na mesma nota, na qual se sublinha que o "tráfico transfronteiriço de droga é um problema que merece a atenção de toda a sociedade".

O MP adiantou que "alguns deles confessaram que tinham sido recrutados por associação criminosa, para virem a Macau traficar droga, mediante compensação diária fixa ou em função da quantidade de droga vendida".

Sete dos indivíduos, seis dos quais estão em prisão preventiva, foram indiciados por tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, punido com pena de prisão entre os cinco e os 15 anos, que pode ser agravada para 20 anos caso o crime seja concretizado por intermédio de inimputáveis.

A prisão preventiva foi justificada pelo "perigo de fuga para fora de Macau, da continuação da prática da atividade criminosa e da perturbação da ordem pública", segundo o MP.

"Têm sido registados, nos últimos anos, vários casos de tráfico de droga praticados por menores a pedido de delinquentes, que alegam falsamente que os menores que tenham praticado este crime poderão ser isentos da responsabilidade penal", acrescentou a mesma entidade.

Segundo o código penal, são inimputáveis em Macau os menores de 16 anos. No entanto, aqueles que tenham completado 12 anos e ainda não tenham 16 anos, no caso da prática de crimes, ficam sujeitos às medidas tutelares educativas, tais como a sua colocação numa unidade de residência temporária ou internamento no Instituto de Menores, sendo que a duração do internamento varia entre um e os oito anos.

Relativamente aos menores que não tenham completado 12 anos, a lei também estabelece uma série de medidas de proteção social, como a entrega desses menores à respetiva unidade de residência e acompanhamento pelo assistente social para efeitos de aconselhamento.

No que respeita aos crimes relacionados com a droga, nomeadamente aquando da utilização de menores no tráfico transfronteiriço, o Ministério Público sublinhou que vai "reforçar a cooperação com os órgãos executores da lei, no sentido de combater e reprimir conjuntamente as atividades criminosas de tráfico e consumo ilícitos de droga que causem prejuízos à sociedade".