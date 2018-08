Macau anuncia maior detenção em 18 anos de membros de grupo criminoso

Lusa23 Ago, 2018, 16:04 | Mundo

De acordo com um comunicado dos Serviços de Polícia Unitários do território, a operação "Trovoada 18" teve início no dia 15 de maio e terminou a 15 de agosto, numa colaboração entre as polícias de Guangdong, Hong Kong e Macau, tendo-se focado "no combate ao crime transfronteiriço, nomeadamente usura, droga, burla telefónica e imigração clandestina".

Durante este período foram feitas buscas e ações de fiscalização em casinos, casas de massagem, clubes noturnos, karaokes, centros de jogo e diversões, entre outros, e no total foram mobilizados 15.484 agentes policiais.

Estas operações levaram à abertura de 1.172 processos por parte do Ministério Público, envolvendo um total de 1.715 pessoas, pode ler-se no comunicado.

De acordo com os Serviços de Polícia Unitários, durante a operação foram apreendidos "vários tipos de drogas", designadamente 398 gramas de cocaína, 76 gramas de ice e 46 gramas de cetamina, entre outras.

Através de uma ação conjunta entre as autoridades policiais de Macau e do Interior da China, foi desmantelada uma organização criminosa que recrutava mulheres estrangeiras para exercerem prostituição no território.