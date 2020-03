Macau anuncia mais dois casos e eleva para 41 o total

Os dois casos são relativos a uma mulher de 47 anos e a um homem 20 anos, residentes de Macau, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"O 40.º caso, a doente é uma mulher de 47 anos de idade, residente de Macau, doméstica, que regressou a Macau proveniente do Reino Unido", explicou, acrescentando que "o 41.º caso foi diagnosticado num homem de 20 anos de idade, estudante no Reino Unido, filho do 40.º caso".

Os dois chegaram a Hong Kong no dia 27 de março e foram para o território através do transporte institucionalizado para apoio aos residentes, tendo sido colocados em quarentena de 14 dias num hotel designado pelo Governo, de informou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Hoje realizaram "testes de zaragatoa nasofaríngea cujos resultados foram positivos para o ácido nucleico do novo tipo de coronavírus, confirmando a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus", explicaram as autoridades.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados deste mês foram identificados 31 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

A pandemia do novo coronavírus já matou 40.057 pessoas em todo o mundo, das quais quase três quartos na Europa, tendo infetado mais de 803 mil pessoas em todo o mundo.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.