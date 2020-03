Macau anuncia quarentena de 14 dias para quem vier de Alemanha, Espanha, França e Japão

Até lá e a partir das 12:00 de hoje (04:00 em Lisboa), as autoridades vão realizar um exame médico a quem entre no território proveniente daqueles quatro países, devido ao surto do novo coronavírus, indicou um anúncio publicado na página eletrónica dos Serviços de Saúde.

O período de 14 dias de "observação médica de isolamento" [quarentena] entra em vigor às das 12:00 (04:00 em Lisboa) de terça-feira, "nos locais indicados em Macau", acrescentou o mesmo anúncio.

Esta medida, tomada ao abrigo da legislação local, vigora já para as pessoas provenientes da Coreia do Sul (desde 26 de fevereiro) de Itália e do Irão (29 de fevereiro).

Há 33 dias sem novos casos de Covid-19, Macau registou dez pacientes, que já receberam alta hospitalar.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China, já provocou mais de 3.500 mortos e mais de 105 mil infetados em pelo menos 95 países.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.