Macau avança com medidas de redução de garrafas e outros plásticos descartáveis

Lusa30 Nov, 2018, 10:23 | Mundo

Em conferência de imprensa, a Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA) deu a conhecer uma série de atividades para reduzir o uso de plástico descartável na cidade, sobretudo através de campanhas de sensibilização, numa altura em que ativistas continuam à espera de medidas legislativas.

De acordo com a chefe do departamento de Sensibilização, Educação e Cooperação da DSPA, Ieong Kin Si, a instalação a título experimental de um bebedouro no recinto do Festival de Gastronomia, que decorreu este mês, "fez poupar 4.400 garrafas de água".

No final de dezembro, as autoridades vão lançar a atividade "A vida sem plástico é muito fácil", em colaboração com associações e uma aplicação de encomendas que colabora com cerca de 1.300 estabelecimentos.

A atividade, que se vai prolongar por seis meses, pretende sensibilizar a população a adotar utensílios de mesa ecológicos, nomeadamente de aço inoxidável, em vez dos habituais descartáveis.

Questionada sobre o uso excessivo de sacos de plástico nos supermercados, Ieong Kin Si disse que a futura legislação irá pressupor o pagamento de uma taxa.

"Estamos a proceder à respetiva legislação. Serão cobradas taxas depois da legislação", garantiu Ieong Kin Si.

Em finais de outubro, depois de uma reunião com ativistas que exigem o fim do plástico descartável em Macau, o Governo prometeu que "vai aprofundar gradualmente os respetivos trabalhos legislativos [sobre proteção ambiental] e estabelecerá os respetivos critérios".

No entanto, a legislação é, na opinião da responsável, apenas "uma forma" de combater o uso de plástico.

"Educar e sensibilizar é o mais importante e é nisso que vamos apostar", disse.

Uma petição entregue no final de agosto passado ao Governo de Macau, na altura com 4.500 assinaturas, pedia que fossem proibidos os sacos plásticos no chinês, que tem mais lixo `per capita` que cidades como Pequim, Xangai ou Hong Kong.

No mês passado, Annie Lao, um dos rostos da petição, disse à Lusa que vai continuar a recolher assinaturas até o Governo avançar com leis. "Vamos continuar com iniciativas para elevar a consciência da população, não vamos desistir", sublinhou a ativista.

De acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2017, da DSPA, a quantidade de resíduos sólidos urbanos por dia `per capita` foi de 2,16 quilogramas, um aumento de 2,9% em relação a 2016.

No total, em 2017, Macau gerou 510.702 toneladas de resíduos sólidos urbanos.