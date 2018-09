Macau cancela alertas sobre ciclone Barijat, mas prevê "super tufão" no domingo

Lusa13 Set, 2018, 08:08 | Mundo

Todos os sinais de tempestade tropical foram cancelados às 10:00 (03:00 em Lisboa), quando o ciclone Barijat se encontrava a 330 quilómetros de Macau.

Contudo, as autoridades da Proteção Civil de Macau, que se reuniram na quarta-feira de emergência, admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo, no domingo, com a chegada do "super tufão" Mangkhut ao mar do Sul da China, que se espera atingir nas próximas horas as Filipinas.

"Se [o tufão Mangkhut] atingir terra a oeste, com ventos entre 100 e 200 quilómetros por hora, vai ter o efeito do tufão do ano passado", afirmou o subdiretor substituto dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Tang Ia Mam, referindo-se ao Hato, que atingiu Macau a 23 de agosto, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.

De acordo com as previsões, o ciclone vai atravessar o mar do Sul da China e atingir terra, no domingo, na província chinesa de Guangdong. A confirmar-se, será a primeira vez o que sinal máximo de tufão é hasteado desde o Hato, o pior a passar por Macau nos últimos 53 anos.

Tang Ia Mam falava numa reunião de emergência convocada pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que contou com a presença de 29 membros da Proteção Civil e um militar do exército de Libertação do Povo Chinês.

O "super tufão" Mangkhut regista atualmente ventos superiores a 200 quilómetros por hora, o que equivale a um furacão de categoria 5 (a máxima na escala Saffir-Simpson) no oceano Atlântico, ou seja, mais forte que a tempestade Florence, que se aproximava da costa leste dos Estados Unidos.

O Mangkhut está localizado a noroeste do oceano Pacífico e continua a mover-se em direção a oeste.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.