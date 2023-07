Macau cancela todos os alertas de tempestade tropical

Todos os sinais "foram cancelados às 3h30 em Lisboa", indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau, que alertaram para a continuação de chuva, por vezes acompanhada de trovadas e rajadas de vento, devido à "influência das bandas externas de chuva" do Talim.

O Talim levou ao cancelamento de 98 voos, indicou a Autoridade de Aviação Civil de Macau.

O Centro de Operações de Proteção Civil registou um ferido, assistido num hospital, e 31 ocorrências em toda a região administrativa especial chinesa, relacionadas com quedas de objetos, árvores derrubadas, remoção de objetos em risco de queda, entre outros.

Os quatro centros de acolhimento do território, abertos com o sinal 8 às 5h30 de segunda-feira (22h30 de domingo em Lisboa), receberam 12 pessoas, de acordo com o Instituto de Ação Social.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.