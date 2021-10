Macau cancela todos os sinais de tempestade tropical

O sinal 1 foi levantado às 17:00 (10:00 em Lisboa), depois de ter sido emitido quando o tufão Lionrock se encontrava a cerca de 660 quilómetros a sudoeste de Macau, indicaram.

A tempestade obrigou à emissão do sinal 8 às 06:00 de sábado (23:00 de sexta-feira em Lisboa), alerta que obriga à suspensão dos transportes públicos, da circulação nas três pontes do território, encerramento de escolas e estabelecimentos comerciais e à abertura dos centros de acolhimento de emergência, bem como à ativação do Centro de Comando da Proteção Civil.

Às 02:00 (19:00 de sábado em Lisboa), os SMG desceram o nível de alerta de 8 para 3, quando o Lionrock estava a cerca de 510 quilómetros a sudoeste de Macau.

Esta escala é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade dos ventos.

Uma nova tempestade tropical vai aproximar-se do território nos próximos dias: "espera-se que o ciclone tropical Kompasu localizado a leste das Filipinas, se aproxime do estreito de Luzon no início da próxima semana", disseram as autoridades.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, em agosto, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.

