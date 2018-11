Macau cria comissão de trabalho para coordenar projeto chinês da Grande Baía

Lusa12 Nov, 2018, 10:40 | Mundo

A comissão de trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau vai ter como principais missões "promover a realização de estudos com vista à formulação das respetivas estratégias políticas", assim como "supervisionar "a sua implementação e fixar diretrizes", de acordo com o anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

A comissão estará sob alçada do chefe do Executivo, Chui Sai On.

"A Comissão pode criar grupos de trabalho especializados para a realização de tarefas específicas (...) de instituições académicas, entidades públicas ou privadas e consultores da RAEM ou do exterior", indicou.

O projeto da Grande Baía visa criar uma metrópole mundial a partir das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong e nove localidades da província de Guangdong (Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing), com cerca de 68 milhões de habitantes.