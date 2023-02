Macau deixa de exigir uso de máscara em espaços ao ar livre

Num comunicado divulgado no domingo, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus indicou que, "em circunstâncias normais", não será obrigatório usar máscara no exterior.

No entanto, continua a ser obrigatório utilizar máscara para entrar em instituições médicas, lares de idosos e de reabilitação ou transportes públicos, com a exceção de táxis, sublinhou o centro.

Quanto a outros espaços fechados, "as entidades competentes vão avaliar e decidir se é necessário ou não o uso de máscara", tendo em conta a situação pandémica, a ventilação, o número e densidade de pessoas e natureza e duração das atividades, referiu o comunicado.

Já hoje, o Comissariado contra a Corrupção, o Instituto de Ação Social e os tribunais de Macau confirmaram que continua a ser obrigatório utilizar máscara para entrar nas instalações destas entidades públicas.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus defendeu que deve ser exigido o uso de máscara em "atividades de grande aglomeração de pessoas" ou face à "ocorrência de casos de infeção coletiva em creches e instituições de ensino não superior".

O comunicado sublinhou ainda que a exigência do uso de máscara em espaços fechados em Macau poderá ser ajustada mais tarde, "de acordo com a situação real".

A cidade abandonou em meados de dezembro, após três anos, a política de "zero covid", com a imposição de quarentenas, confinamentos e testagem massiva e a situação "tem-se mantido estável" desde o início do ano, sublinhou o centro.

A região administrativa especial chinesa registou oficialmente 3.514 casos de covid-19 e 121 mortes desde o início da pandemia, sendo que a última morte ligada ao SARS-CoV-2 aconteceu a 2 de fevereiro.