Macau desconhece caso suspeito de turista em cruzeiro em Itália

"Não recebemos nenhum pedido de informação ou de assistência" relativo a este caso, indicou à Lusa o GGCT.

As autoridades italianas e a empresa de cruzeiros Costa Cruzeiros disseram que seis mil passageiros estavam retidos a bordo de um navio no porta de Civitavecchia, em Itália, devido a um ou dois casos suspeitos do novo coronavírus chinês.

"Fomos alertados no início da manhã de hoje pelo Ministério da Saúde e enviámos três médicos a bordo para colher amostras", disse a porta-voz do centro de saúde de Civitavecchia, a cerca de 80 quilómetros de Roma.

As amostras vão ser analisadas no hospital Spallanzani, em Roma, especializado em doenças infecciosas, disse o porta-voz. Os resultados devem ser conhecidos durante o dia.

O porta-voz da empresa italiana Costa Cruzeiros confirmou que "existem aproximadamente 6.000 passageiros a bordo", sendo os restantes membros da tripulação.

Em comunicado, a empresa confirmou ter ativado "o protocolo de saúde para um caso suspeito, referente a uma turista de Macau, a bordo do `Costa Smeralda`".

A mulher, de 54 anos, e o marido estão em isolamento na enfermaria do navio, indicou a empresa.

O casal chegou a Milão em 25 de janeiro vindo de Hong Kong, depois embarcou em Savona (Itália), sendo que o navio fez escalas posteriormente em Barcelona e Palma de Maiorca (Espanha) e Marselha (França), noticiou a imprensa italiana.

O "Costa Smeralda" chegou hoje de manhã a Civitavecchia de Palma de Maiorca (Espanha), "para um cruzeiro de uma semana no Mediterrâneo", referiu a companhia.

Em Itália, "todos os casos analisados deram resultados negativos, e o sistema [sanitário italiano] está pronto se houver algum caso de contágio com o novo coronavírus", disse o presidente do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro.

O centro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV) está localizado na cidade de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, no centro da China, onde há já 170 mortos e mais de 7.700 infetados.

Além da China e das regiões administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países: Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos da América, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.