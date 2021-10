Macau deteta 75.º caso desde o início da pandemia

O novo caso foi diagnosticado numa mulher de 42 anos, trabalhadora não residente, que trabalhava no mesmo local dos casos 72.º, 73.º e 74.º, detetados horas antes, anunciou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

Esta é a terceira infeção relacionada com o 72.º caso, identificada na segunda-feira e de origem ainda desconhecida, de acordo com as autoridades, que decretaram a realização de uma terceira ronda de testes à população, seis dias depois de concluída a segunda ronda em 28 de setembro, com resultados todos negativos.

A nova ronda arrancou na segunda-feira, em 41 locais, e vai prolongar-se até quinta-feira.

Entretanto, o Governo de Macau anunciou a suspensão dos serviços públicos e dispensa dos funcionários até quinta-feira, indicando que devem ser adotadas "medidas adequadas" para assegurar serviços indispensáveis.

O estado de emergência imediata, decretado em 25 de setembro, depois de a doença ter sido diagnosticada num residente de Macau oriundo da Turquia e em vários casos conexos, continua em vigor, indicaram as autoridades.

Em agosto, depois de a deteção de quatro casos da variante delta do novo coronavírus, todos na mesma família, o Governo de Macau também decretou o "estado de emergência imediata" e testou toda a população.

A covid-19 provocou pelo menos 4.798.207 mortes em todo o mundo, entre mais de 234,85 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.000 pessoas e foram contabilizados 1.071.307 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.