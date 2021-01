Macau deteve 17 agentes policiais por acesso ilegal a informações desde 2014

"Segundo as estatísticas, de 2014 até agora foram detidos 17 agentes policiais" por acesso ilegal a dados pessoais de cidadãos, "três da Polícia Judiciária e 14 da PSP, tendo sido condenados a penas de prisão entre um e 21 anos", disse Wong Sio Chak.

O governante precisou que 15 agentes foram demitidos, aguardando-se "a conclusão dos processos disciplinares instaurados contra os restantes".

A informação foi dada pelo secretário para a Segurança em resposta a uma questão do deputado Sulu Sou na Assembleia Legislativa de Macau, que questionou a eficácia dos mecanismos de fiscalização interna dos agentes de polícia.

O deputado evocou um caso, divulgado no final de outubro de 2020 pelo gabinete do secretário para a Segurança, em que um investigador criminal da Polícia Judiciária (PJ) "é suspeito de aceder várias vezes, sem autorização do superior hierárquico e por interesse próprio, aos registos de migração de cidadãos", lamentando que o caso só tenha chegado ao conhecimento das autoridades e do público após a vítima ter apresentado queixa.

O agente é "suspeito da prática dos crimes de abuso de poder previsto pelo Código Penal e de acesso indevido previsto pela Lei da Proteção de Dados Pessoais", indicou uma nota divulgada na altura pela Secretaria para a Segurança.

O deputado lembrou que, "nos termos das leis orgânicas da PSP e da PJ, o âmbito das informações a que as mesmas têm acesso é bastante vasto, nomeadamente às gravações do sistema [de videovigilância] `Olhos no Céu`", e sublinhou a importância de "ter mecanismos de fiscalização eficazes" para "salvaguardar os direitos humanos fundamentais dos cidadãos".

Em resposta, o secretário para a Segurança de Macau assegurou que o acesso a dados pessoais dos cidadãos "não pode ser feito livremente" e que "há sistemas de controlo, com funções de registo, para que as chefias possam fiscalizar esses atos".

"As autoridades de segurança efetuaram um trabalho de fiscalização sobre o acesso ilegal e a prática do respetivo crime, aplicando sanções rigorosas", declarou.