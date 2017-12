Macau e Emirados Árabes Unidos em nova `lista negra` da UE sobre fraude fiscal - Bloomberg

Lusa05 Dez, 2017, 12:14 | Mundo

De acordo com um esboço do documento que vai ser debatido, e que está a ser divulgado pela agência de informação financeira Bloomberg, a `lista negra` que será decidida numa reunião, hoje, dos ministros das Finanças europeus, inclui a Coreia do Sul, o Panamá, a Tunísia, o Barhein, os Emirados Árabes Unidos, Barbados, Samoa, Granada, Macau, as ilhas Marshall, Palau e Santa Luzia.



A lista é o resultado final de meses de análise a estes países e territórios, e pode ainda ser alterada no seguimento do debate que os ministros das Finanças vão levar a cabo hoje.



No total, segundo a Bloomberg, há 19 países que entrarão nesta `lista negra`, havendo mais 43 que podem ficar numa `lista cinzenta` de análise dos procedimentos seguidos.



As novas listas surgem no seguimento dos esforços europeus de combate à fraude e evasão fiscal, que receberam um novo fôlego depois de serem divulgadas extensas listas, como os `Papéis do Paraíso`, que expõem a escala e abrangência dos esquemas de fuga ao fisco.



"Queremos que esta lista seja completa e eficaz. Nenhum Estado deve escapar às responsabilidades se não combater eficazmente a evasão fiscal", disse o ministro das Finanças francês à entrada para a reunião.



"Esta lista tem de ser eficaz, o que quer dizer que tem de nos permitir imprimir sanções para quem não respeite as regras mude o seu comportamento", disse Bruno Le Maire, não especificando, no entanto, quais poderão ser as sanções.