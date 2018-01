Macau e Guangdong assinam acordo de cooperação em acidentes nucleares

Lusa09 Jan, 2018, 14:16 | Mundo

No encontro, realizado na segunda-feira, os dois Governos apresentaram "os respetivos planos de contingência para acidentes nucleares e o ponto de situação dos trabalhos em curso" e debateram formas para estreitar a cooperação bilateral, de acordo com um comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS).

O acordo de cooperação define que em caso de acidente nas centrais nucleares em funcionamento na província de Guangdong, no sul da China, Macau vai ser notificado pelas autoridades locais em conformidade com a escala internacional de acidentes nucleares (de sete níveis) e os quatro estados de emergência nuclear da China.

As duas partes definiram também a realização alternada de reuniões e ações de formação no âmbito da emergência nuclear, nomeadamente a emergência no exterior da central, entre outras.

As autoridades de Macau e Guangdong consideraram "indispensável a criação de um mecanismos de cooperação bilateral", apesar de a taxa de ocorrência de acidentes nucleres ser extremamente baixa, é necessário "poder responder eficazmente" a qualquer potencial acidente que possa ocorrer nas centrais nucleares de Taishan e das regiões circundantes.

Nesta matéria, Macau tem um plano de contingência para responder a eventuais acidentes nucleares nas regiões vizinhas, cujas medidas de segurança foram definidas em concordância com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Em fevereiro de 2016, o secretário para a Segurança de Macau, Wong Sio Chak, indicou que ia ser assinado "em breve" um mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear entre a província chinesa de Guangdong e Macau.

No final de julho de 2016, o Governo de Macau tinha anunciado a criação de um mecanismo de troca permanente de informação com Guangdong para acompanhar o funcionamento da central nuclear de Taishan, localizada a menos de 70 quilómetros do território e que devia ter começado a operar em 2017.

Os trabalhos na futura central nuclear sofereram atrasos relacionados com os reatores de água pressurizada, considerados uma das tecnologias mais seguras, mas ainda pouco testados. Em 2016, a China tinha mais de 30 reatores de energia nuclear operacionais e 20 em fase de construção.

Nos próximos dez anos, a China planeia construir mais de 60 centrais nucleares, de acordo com a empresa estatal China`s State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC), um dos três operadores de centrais nucleares do país.