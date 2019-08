Macau elege no domingo novo chefe do Governo

Lusa23 Ago, 2019, 11:14 | Mundo

O ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau é o único candidato ao cargo, já que foi a "única pessoa que entregou os boletins de propositura necessários", indicou a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) em 25 de julho.

Depois de ter cumprido dois mandatos de cinco anos, o atual líder do Executivo, Fernando Chui Sai On, não pode recandidatar-se, e deverá passar o testemunho a Ho Iat Seng, de 62 anos, que entregou 379 boletins assinados por membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE), que vai eleger o líder do Governo de Macau no domingo.

Para apresentar o boletim de propositura, os candidatos precisavam de recolher a assinatura, ou apoio, de pelo menos 66 dos 400 membros do colégio eleitoral. Cada membro pode propor um só candidato.

Além de ser eleito pelo colégio eleitoral, o candidato a chefe do Executivo é nomeado pelo Governo Central, de acordo com a `mini Constituição` do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.

Na conferência de imprensa que se seguiu, em 10 de agosto, à apresentação do programa político aos membros da CECE, Ho Iat Seng afirmou que ia promover gradualmente a democracia na região administrativa especial chinesa. Contudo, não se comprometeu, depois de ser eleito, a pedir ao Governo central chinês que permita a Macau avançar para um sistema político assente no sufrágio universal.

"Se for eleito (...) promoverei o desenvolvimento político democrático de forma ordeira", assegurou Ho Iat Seng, considerando ser esta uma matéria que não se resolve "de um dia para o outro" por estar relacionada "com a reforma política de uma região".

O único candidato disse ainda que uma das prioridades do programa político apresentado passa por "assegurar que o princípio `Um país, dois sistemas` não sofre qualquer desvio".

O empresário estreou-se como deputado em 2009, ano em que foi eleito para o cargo de vice-presidente da AL. Quatro anos depois, em 2013, Ho Iat Seng foi escolhido para o de presidente daquele órgão. Até abril passado, foi um dos 175 membros do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional chinesa.

O candidato a chefe do Governo é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin, Limitada; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.