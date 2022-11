Macau eleva nível de alerta devido à aproximação da tempestade Nalgae

Às 09:00 (01:00 em Lisboa), a tempestade encontrava-se a cerca de 450 quilómetros a sudeste do território, estando a mover-se para noroeste e a aproximar-se da costa da província chinesa de Guangdong, disseram os SMG.

Devido à influência da tempestade tropical, o vento sustentável em Macau pode atingir valores entre os 41 quilómetros por hora (km/h) e os 62 km/h, acompanhado de rajadas de cerca de 110 km/h.

A probabilidade de elevar o sinal de alerta para 8 é moderada, prevendo-se que a medida possa ser tomada na quarta-feira, entre a tarde e a noite, acrescentaram.

A escala de alerta de tufão é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade dos ventos.

Por outro lado, em resultado da influência da maré astronómica e da aproximação do Nalgae da costa meridional da China, entre quinta e sexta-feira, as zonas do Porto Interior, na península de Macau, podem registar inundações.

Na passagem pelas Filipinas, entre sábado e domingo, o Nalgae causou mais de 100 mortos e deixou um rasto de destruição na ilha de Mindanau (sul).

Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos.

Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, considerado o pior em mais de meio século a atingir o território, terá provocado dez mortos e 240 feridos.