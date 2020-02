Macau elogia diretor para o território no Conselho de Estado chinês nomeado por Pequim

A China substituiu hoje Zhang Xiaoming como diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, nomeando Xia Baolong, alto funcionário da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo do Partido Comunista.

O chefe do executivo de Macau felicitou Xia Baolong e sublinhou que "sob a liderança firme e forte do Governo Central", o território vai "continuar a reforçar a comunicação com o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado".

O governante sublinhou que o antigo território administrado por Portugal vai continuar a estreitar "a cooperação e implementar de forma plena e correta o princípio `Um país, dois sistemas`, bem como cumprir escrupulosamente a Constituição e a Lei Básica", a miniconstituição de Macau.

Em janeiro, o Governo central substituiu o seu representante em Hong Kong, que é palco de protestos desde junho.

Luo Huining, vice-presidente do Comité para os Assuntos Financeiros e Económicos da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, substituiu Wang Zhimin como diretor do Gabinete de Ligação na cidade.