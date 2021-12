Macau emite sinal 1 para ciclone tropical severo Rai

Esta é a primeira vez desde 1974 que é içado, em dezembro, um sinal de tempestade tropical no território. O Rai ocorre particularmente tarde para a habitual época em que a maioria das tempestades tropicais se formam no oceano Pacífico, entre julho e outubro.Depois de ter causado mais de 200 mortos nas Filipinas e deixado um rasto de destruição nas zonas centro e sul do país, por onde passou entre quinta-feira e sexta-feira, "o Rai enfraqueceu" de supertufão para "um ciclone tropical severo e está a deslocar-se progressivamente para nordeste", indicaram os SMG, em comunicado., acrescentaram.De acordo com aqueles serviços, existe uma probabilidade "relativamente alta a moderada" de içar o sinal de alerta número 3 esta noite, prevendo ainda que "as bandas de chuva associadas" afetem Macau hoje e na terça-feira, com aguaceiros "mais frequentes e contínuos na região".Devido à maré astronómica em combinação com o efeito de "Storm Surge" e aguaceiros fortes, "", esta noite, alertaram.A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos.

Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, tinha causado dez mortos e 240 feridos.