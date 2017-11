Macau enaltece papel do congresso da APAVT como plataforma de relações entre China e países de língua portuguesa

Lusa23 Nov, 2017, 07:51 / atualizado em 23 Nov, 2017, 07:52 | Mundo

No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os países de língua portuguesa".

Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um `workshop` [reuniões de trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e portugueses", afirmou Alexis Tam.

O encontro desta tarde, segundo o mesmo responsável, "atraiu operadores turísticos de cerca de meia centena de agências de viagens do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado `outbound` e `inbound` [de e para] de Portugal-Europa-China".

Alexis Tam saudou estes empresários "por se terem deslocado a Macau para o encontro de negócios de hoje com parceiros portugueses".

"O acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se plenamente no duplo desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da nossa Região Administrativa Especial: de por um lado, transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e, por outro, de funcionar como uma plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa", reforçou.

Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de 700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.

Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação a suspender inscrições.