Macau exorta EUA a não interferirem nos assuntos do território

", sublinha-se no comunicado divulgado na quarta-feira à noite."Os Estados Unidos da América têm sérios problemas de direitos humanos e não lhe reconhecemos o direito para tecer comentários irresponsáveis e proferir acusações infundadas. Exortamos os EUA a abandonar a mentalidade da guerra fria e o preconceito ideológico e a parar de interferir nos assuntos de Macau e nos assuntos internos da China", pode ler-se na mesma nota.No relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano aponta-se que em Macau a lei prevê as liberdades de reunião e associação pacífica, mas que as autoridades limitaram esses mesmos direitos à população.Os EUA recordaram a proibição, pela primeira vez em 30 anos, da vigília em memória do massacre de Tiananmen.No mesmo relatório, os Estados Unidos denunciam que "o governo (de Macau), por vezes, restringiu" ao longo de 2020 a liberdade de expressão, inclusive para a imprensa.

No documento recorda-se ainda o reforço da videovigilância e cibersegurança, bem como o reforço de leis em Macau para assegurar a boa utilização e proteção da bandeira, emblema e hino chineses (prevendo pena até três anos de prisão a quem publicar e intencionalmente ultrajar os símbolos e representações do país).





Manifestação pela liberdade de imprensa frente à Teledifusão de Macau







Uma associação vai organizar no próximo domingo uma manifestação de apoio à liberdade de imprensa, em frente à sede da Teledifusão de Macau (TDM), na sequência de uma diretiva que exige uma linha editorial patriótica aos jornalistas portugueses.



"Já notificámos a polícia e não houve nenhuma objeção até ao momento", disse o mais jovem deputado do território, Sulu Sou, que é ainda vice-presidente da Associação Novo Macau, associação que organiza a manifestação.



"A liberdade de imprensa é um direito fundamental protegido por lei, um veículo importante para a liberdade de expressão, e um bem precioso de Macau", lê-se num comunicado divulgado pela associação.







c/Lusa