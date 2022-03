"Macau governada por patriotas" é "nova exigência" de Pequim que assegura prosperidade

A introdução do princípio "Macau governada por patriotas" num relatório do Governo chinês demonstra "determinação e firmeza" de Pequim no cumprimento da política "um país, dois sistemas", afirmou Ho Iat Seng, num discurso proferido na "Sessão de Transmissão e Aprendizagem do Espírito das `Duas Sessões` da Assembleia Popular Nacional [APN] e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês [CCPPC]" deste ano.

Aquele princípio, pela primeira vez incluído no relatório de trabalho do Governo chinês, é "também uma nova exigência" apresentada por Pequim, disse Ho Iat Seng, numa referência ao documento aprovado na sexta-feira, durante a reunião da Assembleia Popular Nacional, em Pequim, onde esteve presente.

Ao mesmo tempo, a garantia da "prática a longo prazo" daquele princípio é "a chave da prosperidade e da estabilidade duradouras" da região administrativa especial de Macau, advertiu, num discurso proferido na "Sessão de Transmissão e Aprendizagem do Espírito das `Duas Sessões` da Assembleia Popular Nacional [APN] e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês [CCPPC]" deste ano.

O território vai aplicar "firmemente o princípio `Macau governado por patriotas`, assegurar que o poder político e a governação da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] sejam exercidos por patriotas (...), reforçar a educação do amor à Pátria e a Macau junto dos jovens, aumentar a consciência nacional e o espírito patriótico dos residentes e construir uma base social e política sólida para a implementação de `um país, dois sistemas`", salientou, de acordo com um comunicado.

Ho Iat Seng garantiu ainda que o Governo vai continuar a atuar de acordo com a Constituição e a Lei Básica de Macau, a "cumprir a responsabilidade constitucional de defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento" da China.

"Iremos prevenir e conter firmemente a interferência de forças externas nos assuntos de Macau e salvaguardar de forma plena a segurança nacional e a estabilidade social", disse, perante os deputados de Macau à APN e aos membros da CCPPC.

No mesmo discurso, Ho reiterou que "a promoção da diversificação adequada da economia é o único caminho para Macau alcançar a prosperidade e a estabilidade duradouras e um desenvolvimento sustentável", sem esquecer as medidas de prevenção e controlo da covid-19 "como pressupostos do desenvolvimento estável da economia e da sociedade" locais.

Por outro lado, o Governo vai continuar a promover a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin [ilha da Montanha], "plataforma relevante para a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento" da China, sublinhou.

O chefe do executivo destacou a importância de "potenciar o estatuto especial e vantagens singulares" de Macau para "intensificar continuamente a integração" do território "na circulação nacional e o seu desempenho como elo de ligação na dupla circulação nacional e internacional".

Por último, Ho lembrou que a prioridade da ação governativa é "a melhoria da qualidade de vida da população", da habitação à saúde, apostando em "ações vocacionadas para a juventude", para reforçar a formação de "uma nova geração de jovens com sentido de pertença nacional, visão internacional e capacidade de acompanhar a evolução dos tempos".