Macau: Impacto do tufão domina campanha eleitoral

Temas recorrentes nas campanhas eleitorais de Macau como a habitação e o trânsito passaram a ser acompanhados por críticas ao Governo sobre como lidou com a tempestade e até pela troca de acusações entre candidatos.

A menos de duas semanas para o início da campanha para a eleição de 26 dos 33 deputados da Assembleia Legislativa, no domingo, Macau foi atingida pelo tufão mais forte em 53 anos, que matou dez pessoas, feriu mais de 240 e deixou um rasto de destruição.

Boa parte das listas que concorrem ao sufrágio direto (que elege 12 deputados) publicaram fotos dos candidatos a ajudar nos trabalhos de limpeza e apoio à população. Foram lançadas petições, fizeram-se manifestações, conferências de imprensa e propostas ao Executivo.

O líder da lista Associação dos Cidadãos Unidos para a Construção de Macau, Hong Weng Kuan, entregou uma queixa-crime no Ministério Público a pedir uma investigação por homicídio por negligência do antigo diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos Fong Soi Kun, que está também a ser investigado pelo Comissariado contra a Corrupção. Fong apresentou a demissão a 24 de agosto.

Fong foi acusado de içar tardiamente os sinais de tufão, o que pode ter prejudicado a capacidade de a cidade se prevenir contra o impacto da tempestade, que obrigou a hastear o sinal máximo (10).

Outros dois candidatos - Lee Kin Yun e Ching Lok Suen -- organizaram uma manifestação para exigir que o líder do Governo, Chui Sai On, assumisse responsabilidade pelos efeitos do Hato.

O deputado José Pereira Coutinho, que se recandidata, entregou uma petição a pedir que Chui Sai On explicasse porque é que "não se esforçou mais para prevenir as consequências trágicas" do tufão, e a Associação Novo Macau, pró-democrata, cujos membros integram uma lista candidata, exigiu a responsabilização pessoal do líder do Governo pelo impacto do Hato.

Na apresentação do programa eleitoral, a deputada Melinda Chan, criticou o Governo por "agir demasiado devagar" após a tempestade, sendo precisas "algumas mudanças", e Mak Soi Kun, que também se recandidata a um assento no hemiciclo, deixou nove sugestões ao Executivo, incluindo a de "aprender a lição" deixada pelo Hato.

A associação de Mak anunciou mesmo ter gastado mais de um milhão de patacas (cerca de 105 mil euros) em assistência às vítimas do tufão e disponibilizado 1.500 voluntários. Os `Conterrâneos de Kong Mun` trouxeram da China 4.400 garrafas de água -- numa altura em que parte da cidade não tinha água e havia escassez nos supermercados -- e distribuíram mais de duas mil refeições.

Entre a onda de opiniões que emergiram com o tufão, uma ganhou destaque especial na imprensa: o deputado da ala pró-democracia Au Kam San criticou duramente o recurso à guarnição do Exército de Libertação Popular (ELP) em Macau, que durante três dias esteve nas ruas a ajudar nos trabalhos de recuperação, algo inédito desde a transferência de Macau para a China em 1999.

A postura de Au, que considerou que o destacamento do ELP diminuiu a autonomia de Macau, foi amplamente censurada. Num debate televisivo, o democrata acabou por assumir ter recorrido inicialmente a "palavras incorretas".

As eleições para a sexta Assembleia Legislativa de Macau acontecem no domingo. O hemiciclo é composto por 33 deputados, dos quais 14 são eleitos diretamente pela população, 12 por via indireta (associações) e sete são nomeados pelo chefe do Executivo.