Macau lança concurso de fotografia sobre a pandemia

", explicou Marta Pereira, que lidera a Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa (Somos -- ACLP).A pandemia está a "afetar populações de todo o mundo, com os países e regiões, incluindo os lusófonos, a verem-se forçados a ajustar continuamente as medidas de resposta e de prevenção, que envolvem o confinamento de pessoas e quarentenas, que têm trazido enormes desafios à vida em sociedade", salientou a associação para justificar o, segundo a Somos!.O concurso destina-se "a todos os cidadãos dos países e regiões da lusofonia ou residentes de Macau" e "enquadradas com o tema selecionado, tiradas em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu".A mostra vai ainda integrar "outras fotografias selecionadas pelo júri pela sua relevância ou valor para o tema do concurso fotográfico e para o propósito da Somos -- ACLP, de projetar a dimensão cultural da lusofonia, assim como o papel de Macau enquanto plataforma que une a China e os países/regiões de língua portuguesa", de acordo com a associação.A exposição vai decorrer na Galeria de Exposições da Casa Garden de 26 de março a 10 de abril, em Macau, que conta mais uma vez com a curadoria de António Mil-Homens.

A inscrição no concurso fotográfico é gratuita e pode ser efetuada através do formulário que se encontra no "site" da Somos! (www.somosportugues.com) entre 1 e 28 de fevereiro.





c/Lusa