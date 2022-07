Macau. "Nenhum direito e liberdade pode romper linha de fundo da segurança nacional"

"Deve salientar-se que qualquer direito deve ser exercido de acordo com a lei e que não há liberdade de imprensa e de manifestação no mundo que esteja acima da lei", sustenta-se num comunicado do Comissariado chinês, citado pela agência Lusa.



O mesmo texto, divulgado na sequência de um relatório da ONU que questiona as garantias de direitos e liberdades em Macau, enfatiza que "nenhum direito e liberdade pode romper a linha de fundo da segurança nacional".

"O sistema democrático da RAEM está de acordo com o princípio um país, dois sistemas e o estatuto constitucional de Macau e é conducente à salvaguarda dos direitos democráticos dos residentes de Macau e à manutenção da prosperidade e estabilidade", prossegue o Comissariado do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.Na quinta-feira, as autoridades de Macau haviam já rejeitado as críticas do Comité dos Direitos Humanos da ONU, que defendeu mudanças na Justiça, no sistema eleitoral e a defesa de liberdades, preservando-se desse modo o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.



As autoridades de Macau consideram que os responsáveis das Nações Unidas não compreendem a interpretação da Lei Básica da Região Administrativa Especial.



O Comité dos Direitos Humanos da ONU assinalou, designadamente, que as autoridades chinesas "não expressaram qualquer intenção de instituir o sufrágio universal para garantir o direito de todas as pessoas de votarem em genuínas eleições" - retrato que decorre também da desqualificação de candidatos pró-democracia em julho de 2021, por "não serem leais a Macau".

As Nações Unidas manifestam igualmente preocupação com a "pré-seleção de juízes que estejam de acordo com os critérios para julgar casos que envolvam a segurança nacional".

O Comité dos Direitos Humanos exortou Macau a submeter, em julho de 2028, o próximo relatório sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, um dos instrumentos que compõem a Carta Internacional dos Direitos Humanos da ONU.



