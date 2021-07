Macau perde 39% dos visitantes em junho

A diminuição do número de visitantes relativamente ao mês de maio deveu-se ao reforço das medidas de prevenção da pandemia de covid-19, no início de junho, na província chinesa de Guangdong e no território, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).



No mês passado, chegaram a Macau 313.441 excursionistas e 215.078 turistas, o que representa uma descida de 20,1% e 54,6%, respetivamente, em termos mensais. O período médio de permanência dos visitantes situou-se em 1,2 dias, menos 0,2 dias, em termos anuais, indicou a DSEC.



O número de visitantes do interior da China fixou-se em 471.935, uma subida de 2.140,2%, em termos anuais. Das nove cidades do Delta do Rio das Pérolas da Grande Baía entraram no território 246.673 visitantes, dos quais 70% eram oriundos da cidade vizinha de Zhuhai.



De Hong Kong chegaram 52.296 visitantes e de Taiwan 4.213, acrescentou.



Macau, cuja economia depende fortemente do turismo, recebeu quase 40 milhões de visitantes em 2019.