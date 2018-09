Macau prepara-se para impacto do super tufão Mangkhut

Lusa13 Set, 2018, 13:08 | Mundo

Numa reunião de emergência com vários membros da Proteção Civil, presidida por Chui Sai On, as autoridades realçaram que "apesar de uma ligeira mudança de rota", o ciclone que se aproxima é de uma "forte intensidade" e toda a estrutura civil "está em máximo alerta".

Na quarta-feira, as autoridades admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 -- o nível máximo na escala de alerta -- se a tempestade continuasse a caminhar para a costa oeste do estuário do Rio das Pérolas.

De acordo com as novas previsões dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o tufão "está a encaminhar-se para sul" e vai entrar em terra mais longe [de Macau] do que o previsto". Prevê-se que o Mangkhut entre em terra este sábado na ilha Luzon, no norte das Filipinas.

Por isso, embora ainda preocupe as autoridades, o "storm surge" não será "tão grave": o nível das águas pode subir entre 0,5 e 1,5 metros. Na reunião de emergência de quarta-feira, estimava-se uma subida do nível da água até dois metros.

"O Manghkut vai primeiro abalar as Filipinas", afirmou o diretor substituto dos SMG, Tang Iu Man, admitindo que "há possibilidade de alterações" depois da tempestade tropical passar aquele país.

As autoridades filipinas alertaram hoje para o impacto deste tufão de categoria 5, que pode ser "tão devastador" como o Haiyan, que em 2013 deixou mais de 6.000 mortos e 14.000 desalojados no país.

Na mesma reunião, o chefe do Executivo exortou as autoridades a "intensificar os trabalhos preparatórios" para garantir a segurança da população.

Em agosto do ano passado, a passagem do tufão "Hato" pelo território causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.