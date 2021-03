Macau prevê oito tempestades tropicais até outubro

A primeira tempestade a afetar Macau está prevista até à primeira quinzena de junho.



As informações foram avançadas durante uma conferência de imprensa promovida pela Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG).



"Macau não é um ponto facilmente afetado por tsunamis, mas no passado já melhorámos vários (outros) avisos, queremos melhorar este aviso também", explicou o diretor da DSMG, Leong Weng Kun.



A criação do sistema de alerta de tsunami é um dos objetivos traçados para este ano pela DSMG, que inclui ainda a otimização de informações meteorológicas, a expansão da rede de monitorização, bem como a promoção e a educação na prevenção de desastres meteorológicos.



A DSMG de Macau indicou ainda que o número de previsão de tempestades é de "normal a relativamente alto". O mesmo acontece com a temperatura. Na época de chuva, entre abril e setembro, a previsão de precipitação é "de normal a relativamente mais baixa".